    Agropecuarios de Cochabamba reportan más de 2.700 hectáreas de banano y otras frutas afectadas por lluvias

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    La producción de bananos en la región del trópico de Cochabamba, | ABI
    El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, informó este martes que las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron la afectación de aproximadamente 2.700 hectáreas de cultivos de banano, piña y palmito en la región, lo que pone en riesgo las exportaciones, especialmente al mercado argentino.

    “Tenemos que lamentar el desborde de varios ríos y ya contamos con informes que señalan afectaciones en más de diez viviendas de productores. El informe es lapidario y triste; cientos de hectáreas podrían perderse desde la raíz en un momento muy importante”, señaló.

