    Agropecuarios se declaran en emergencia por falta de combustible y alertan riesgo de perder mercado de banano en Argentina

    Productores de banano en Cochabamba Foto: EL DIARIO
    Este miércoles, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba se declaró en estado de emergencia debido a la reducción de combustibles en los surtidores. Ante esta situación, se convocó a un ampliado del sector para el fin de semana. La preocupación se centra en la exportación de banano hacia Argentina, ya que la falta de carburantes afecta al transporte contratado para sacar el producto.

    “Estamos en época alta de exportación de banano. Nosotros cargamos 120 furgones semanales hacia la Argentina y utilizamos, por cada furgón, 1.300 litros de diésel que hoy no existe. Estamos cargando apenas 200 o 300 litros”, afirmó.

