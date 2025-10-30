Al filo del cierre de su mandato, Diputados restituye el voto de 2/3

Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó una resolución que modifica su reglamento y devuelve el requisito de los dos tercios de voto (2/3) para el tratamiento de ciertos temas en los que desde 2020 bastaba la mayoría simple. La medida fue apoyada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y una parte de la oposición, ya que para su aprobación también se necesitaban los dos tercios de voto.

En octubre de 2020, casi al finalizar su gestión, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cambió el reglamento en ambas cámaras legislativas para reemplazar el voto de dos tercios por mayoría absoluta. En el Senado se modificaron 11 artículos y en Diputados 10.

