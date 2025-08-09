Alcalde Arias propone adelantar la posesión presidencial y anuncia control electoral con 3.500 personas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que tiene listas a 3.500 personas para el control ciudadano del voto durante las elecciones del 17 de agosto, y busca alcanzar hasta 6.000 voluntarios. Indicó que enviará una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar que estas personas puedan estar presentes en las mesas electorales de la ciudad. Además, Arias propuso que la posesión del nuevo presidente se adelante para el 17 de septiembre, ya que considera que pese a las encuestas, es viable que exista un ganador en primera vuelta.

/// RCL // LA PAZ ///