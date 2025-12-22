Alcalde cruceño aplica sanciones económicas a choferes que incumplen con el servicio de transporte público

En contraste, el sector de trufis y minibuses se comprometió a operar con la tarifa transitoria de Bs 3.

El transporte público de la ciudad de Santa Cruz cumple su cuarto día de paro en rechazo a la eliminación del Decreto Supremo 5503, ante ello el alcalde Jhonny Fernández calificó la actitud del sector como “tozuda y mezquina” y anunció la aplicación de multas administrativas que van desde Bs 3.000 a Bs 7.000 a los operadores que mantengan la medida de presión. Si no se reestablece el servicio en otras 24 horas, se procederá a la suspensión de licencias y a implementar el transporte libre en las rutas afectadas.

“Una de las sanciones que se les va a aplicar a partir de ahora es la sanción administrativa. Tres días no han prestado el servicio, es muy claro el reglamento, hoy empieza la sanción y notificación”, dijo.

Corren las notificaciones a los operadores del transporte público en Santa Cruz:

/// RA // SANTA CRUZ ///