    Alcalde de Bolpebra afirma que el 90% de los caminos vecinales están listos para la época de lluvias

    Rocio Chavez
    Moisés Macuapa - Alcalde de Bolpebra
    El alcalde del municipio de Bolpebra, en el departamento de Pando, Moisés Macuapa, informó este miércoles que el 90% de los caminos vecinales se encuentran en condiciones transitables y preparados para la próxima temporada de lluvias. Este avance fue posible gracias a un financiamiento de Bs 900 mil destinado a mejorar y reparar las vías de acceso.

    “Gracias a Dios venimos ejecutando estos recursos dentro de nuestras comunidades y estamos preparados para encarar la época de lluvias que viene”, declaró Macuapa.

