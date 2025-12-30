Close Menu
    martes, diciembre 30
    Política

    Alcalde de Cochabamba espera que reunión pendiente con el presidente por el DS 5503 tenga lugar la próxima semana

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Palacio de Gobierno y Casa Grande del Pueblo /Foto: Viajeros Bolivia/
    El alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, espera que las autoridades municipales de las ciudades capitales del país, más El Alto, se reúnan con el presidente Rodrigo Paz la primera semana de enero, tras las fiestas de Año Nuevo. El objetivo de este encuentro es analizar los alcances y la parte técnica del Decreto Supremo 5503.

    “Seguramente será la próxima semana que haremos (la reunión); de todas maneras, he conversado con todos los transportistas y hemos logrado que (el pasaje) no suba más de los 3 bolivianos”, dijo.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

