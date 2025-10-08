Close Menu
    jueves, octubre 9
    Sociedad

    Alcalde de Santa Cruz responsabiliza a dueños de juegos mecánicos por accidente en la feria de la Alasita

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Rueda de la fortuna se desploma en la feria de la Alasita
    Rueda de la fortuna se desploma en la feria de la Alasita

    Luego del desplome de una rueda de la fortuna ocurrido anoche en la feria de la Alasita, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció la suspensión de todos los juegos mecánicos instalados en el Cambódromo por un periodo de tres días, mientras se realizan inspecciones técnicas. La autoridad señaló que no se otorgarán nuevas autorizaciones para este tipo de atracciones hasta que se garanticen condiciones de seguridad. El accidente dejó al menos siete personas heridas.

    “Vamos a hacer una verificación de todos los juegos mecánicos que hay en Santa Cruz. Estamos hablando de todas las actividades que vienen y piden autorización. He instruido que se acompañe todo el proceso de investigación y se apoye con toda la información”, aseveró Fernández.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

