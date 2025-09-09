Alcalde de Sucre confirma su repostulación y dice que no preocupa si subnacionales se realizan con vocales nuevos o prorrogados

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, confirmó este martes que buscará la reelección en las elecciones subnacionales previstas para el próximo año. Afirmó que su principal interés es que el proceso se realice con transparencia, sin importar si los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales departamentales son nuevos o continúan prorrogados en sus funciones.

“No nos preocupa quién vaya a asumir en estos casos, porque sabemos que los que vayan a hacerlo tienen que tener ética, moral, y estamos seguros de que así va a ser. No tendría que ser un tema de mucha preocupación, pero entiendo la susceptibilidad de la gente”, afirmó Leaño.

