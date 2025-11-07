Close Menu
    Radio online
    viernes, noviembre 7
    Política

    Alcalde de Sucre respalda a Arce y acusa a la Asamblea de sabotear su gestión

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Enrique Leaño - Alcalde de Sucre
    Enrique Leaño - Alcalde de Sucre

    El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, justificó este viernes el mensaje final del presidente Luis Arce y acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de sabotear al gobierno, lo que, según dijo, afectó directamente a la población por la crisis que atraviesa el país. “¿Quién le dice algo a los asambleístas?”, cuestionó la autoridad municipal.

    “Toda gestión va a tener altibajos, pero esta ha sido una gestión saboteada por la Asamblea. Una gestión que hubiera terminado en los mejores términos si la Asamblea no hubiera saboteado”, manifestó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply