Alcalde de Sucre respalda a Arce y acusa a la Asamblea de sabotear su gestión

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, justificó este viernes el mensaje final del presidente Luis Arce y acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de sabotear al gobierno, lo que, según dijo, afectó directamente a la población por la crisis que atraviesa el país. “¿Quién le dice algo a los asambleístas?”, cuestionó la autoridad municipal.

“Toda gestión va a tener altibajos, pero esta ha sido una gestión saboteada por la Asamblea. Una gestión que hubiera terminado en los mejores términos si la Asamblea no hubiera saboteado”, manifestó.

/// EUC // CHUQUISACA ///