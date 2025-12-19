Alcalde de Tarija pide cuarto intermedio al paro del transporte debido a la masiva presencia de turistas

En conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Tarija, Jhonny Torrez, solicitó al transporte movilizado por el incremento del costo de los combustibles que paralice sus protestas durante el fin de semana, debido a la alta afluencia de turistas en la ciudad. La solicitud de un cuarto intermedio fue formalizada ante la dirigencia de los choferes a través de una carta.

“Necesitamos salvar todo lo que podamos del turismo. Hacemos mucho esfuerzo para que la actividad turística vaya bien, y en este momento tenemos 6.000 personas aquí por la Copa Tarija a Linda, además de bodas y matrimonios”, afirmó.

/// DLR // TARIJA ///