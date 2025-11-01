Close Menu
    Sociedad

    Alcalde de Trinidad entrega recompensa por denuncia de venta ilegal de combustible

    Rocio ChavezBy 1 Min Read

    El alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, entregó una recompensa de Bs 2.750 al joven Javier Gutiérrez, quien denunció la venta ilegal de gasolina a precios elevados. La autoridad explicó que esta acción forma parte de las medidas municipales para combatir el agio y la especulación en la venta de combustibles.

    “Pedir al Ministerio Público que, a través del video, pueda iniciar las acciones pertinentes. Yo cumplo como alcalde con mi palabra y este es el dinero que estamos entregando”, expresó Cámara durante el acto de entrega.

