Alcalde de Trinidad entrega recompensa por denuncia de venta ilegal de combustible

El alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, entregó una recompensa de Bs 2.750 al joven Javier Gutiérrez, quien denunció la venta ilegal de gasolina a precios elevados. La autoridad explicó que esta acción forma parte de las medidas municipales para combatir el agio y la especulación en la venta de combustibles.

“Pedir al Ministerio Público que, a través del video, pueda iniciar las acciones pertinentes. Yo cumplo como alcalde con mi palabra y este es el dinero que estamos entregando”, expresó Cámara durante el acto de entrega.

/// ER // BENI ///