Alcaldía de La Paz da 10 días a partidos políticos para retirar propaganda electoral

La Alcaldía de La Paz ratificó que los partidos políticos tienen un plazo de 10 días para retirar la propaganda electoral y limpiar las paredes u otras infraestructuras que fueron pintadas durante la campaña. El secretario general del municipio, Oscar Navarro, informó a Radio Fides que ya se notificó a las organizaciones políticas para que realicen la limpieza correspondiente. Además, advirtió que aquellos que no cumplan con esta disposición serán sancionados de acuerdo con las normas municipales vigentes.

/// APC // LA PAZ ///