    lunes, agosto 18
    Sociedad

    Alcaldía de La Paz da 10 días a partidos políticos para retirar propaganda electoral

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Mural de la autopista pintado con propaganda política
    La Alcaldía de La Paz ratificó que los partidos políticos tienen un plazo de 10 días para retirar la propaganda electoral y limpiar las paredes u otras infraestructuras que fueron pintadas durante la campaña. El secretario general del municipio, Oscar Navarro, informó a Radio Fides que ya se notificó a las organizaciones políticas para que realicen la limpieza correspondiente. Además, advirtió que aquellos que no cumplan con esta disposición serán sancionados de acuerdo con las normas municipales vigentes.

    /// APC // LA PAZ ///

