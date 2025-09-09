Alcaldía de Potosí incumple plazo y no aprueba POA 2026 por disputas internas

Pese al viaje de una comitiva de la Alcaldía de Potosí a la ciudad de La Paz para entregar el Plan Operativo Anual (POA) 2026, el documento no fue aprobado por el Concejo Municipal. La concejal Reyna Menacho explicó que la vicepresidenta del legislativo municipal no convocó a una sesión extraordinaria en la fecha límite, lo que deja en incertidumbre el futuro del POA.

“El POA del Ejecutivo no ha sido tratado todavía, y ayer, 8 de septiembre, era el plazo fatal para poder entregar tanto el POA como la ley, como corresponde. El personal técnico ha viajado ayer a las 04:00 a la ciudad de La Paz, han llegado, y lo que han querido hacer es mandar de manera digital”, explicó.

/// DQ // POTOSÍ ///