Alcaldía de Santa Cruz autoriza incremento del pasaje a Bs 3 y transporte decide mantienen el paro indefinido

La reunión entre representantes del transporte de Santa Cruz, el alcalde Jhonny Fernández, el ministro Óscar Mario Justiniano y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, no alcanzó un acuerdo. Ante la falta de soluciones, los transportistas decidieron continuar con el paro indefinido, exigiendo un aumento de los pasajes a Bs 4. No obstante, la Alcaldía autorizó un incremento a Bs 3.

“Como alcalde, quiero lamentar la actitud que tiene el autotransporte de mantener este paro, ya que es un gran perjuicio para nuestro pueblo. Le pido a los ciudadanos mil disculpas, pero hacemos todos los esfuerzos”, expresó.

