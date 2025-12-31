Alcaldía paceña identificó 25 puntos con daños en la capa asfáltica por “dinamitazos” en marchas

La Secretaría Municipal de Infraestructura Pública de La Paz realizó un relevamiento de los daños ocasionados por cachorros de dinamita durante las protestas de mineros y la Central Obrera Boliviana (COB) en la sede de gobierno, identificando al menos 25 puntos afectados en la ciudad. Según el titular de esta dependencia, Guilherme Tortato, aunque los huecos puedan parecer pequeños, generan una patología conocida como “piel de cocodrilo” que hace que el asfalto se deteriore de manera acelerada. La reparación de los daños, que suman al menos 20 metros cuadrados.

Tortato explicó que el uso de explosivos en manifestaciones está prohibido por el Decreto Supremo 2888, pero los manifestantes hicieron caso omiso. Durante su inspección en la puerta del Banco Central de Bolivia, (BCB) en la calle Mercado, el secretario fue agredido verbalmente por algunos manifestantes mientras solicitaba detener esta práctica.

// RCL // LA PAZ ///