Alertan por posible inundación en Trinidad por desvío de río cruceño hacia el Mamoré

El secretario general de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), Marco Antonio Gutiérrez, denunció este viernes que se detectó el desvío artificial de un río en el municipio de Guarayos, Santa Cruz hacia esta región del país. Según advirtió, esta acción provocará un mayor ingreso de agua a los ríos Grande y Mamoré, lo que podría derivar en desbordes a fin de año en la comunidad Puerto Varador, una región cercana a la ciudad de Trinidad.

“Es un peligro inminente para toda la cuenca del río Ibare. Es decir, se puede desviar el río Mamoré y volver al cauce del río Ibare, lo que significa que la ciudad de Santísima Trinidad está en peligro inminente”, afirmó.

