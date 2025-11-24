Close Menu
    lunes, noviembre 24
    Economía

    Alianza Libre propone reducir al 40% el gasto corriente en el Presupuesto General del Estado 2026

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dinero bolivianos /Imagen de referencia/
    Frente al gasto corriente del 64% incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 elaborado por el anterior gobierno, la bancada de Alianza Libre propuso al Ministerio de Economía reducir esa cifra al 40% en el proyecto reformulado. El economista y diputado de oposición José Luis Porcel explicó que el nuevo PGE debe ser austero y contemplar la reducción del aparato estatal mediante la disminución de ministerios, viceministerios y otras entidades que generan altos costos en sueldos, salarios, bienes, servicios, pago de intereses de la deuda pública y transferencias.

    “Es un presupuesto que está demostrando que el gasto corriente sigue siendo elevado y, en este caso, el 64% de los ingresos está destinado al gasto corriente entre salarios y compra de bienes, lo cual es exagerado; lo normal en otros países es entre el 35% y el 40% de los ingresos”, aseveró a Radio Fides.

    /// APC // LA PAZ ///

