Alianza Libre responde a Evo, niega acuerdos con el nuevo gobierno y afirma que es oposición

El bloque de Alianza Libre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) negó este lunes que mantenga algún tipo de coalición o acuerdo con el presidente Rodrigo Paz. El senador José Manuel Ormachea afirmó que su frente político es una bancada de minoría y oposición en el Congreso, en respuesta a las acusaciones del exmandatario Evo Morales.

El parlamentario aclaró que Alianza Libre no cuenta con ministros en el gabinete ni ocupa cargos en ninguna dependencia del Órgano Ejecutivo. Además, acusó a Morales de haber sido quien transfirió el voto evista al binomio ganador de las elecciones.

“No se ha puesto ni un solo cargo, no tiene ni un solo ministerio ni un solo ítem en el gobierno entrante. ¿Tú puedes decir lo mismo, prófugo Morales? Es más, la transferencia de tu voto al vicepresidente Lara la has impulsado tú”, declaró.

/// APC // LA PAZ ///