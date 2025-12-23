Close Menu
    Radio online
    martes, diciembre 23
    Política

    Alianza Unidad demandará al vicepresidente Lara y las cámaras de Senadores y Diputados exigen retractación por acusaciones sin pruebas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Edmand Lara - Vicepresidente de Bolivia
    Edmand Lara - Vicepresidente de Bolivia

    La Alianza Unidad decidió presentar una demanda penal contra el vicepresidente Edmand Lara por acusaciones de corrupción y negociaciones ilegales de votos a cambio de cargos. Lara señaló sin pruebas que asambleístas nacionales de están involucrados en estos hechos. En respuesta, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron públicamente que el vicepresidente se retracte de tales afirmaciones.

    Por otro lado, la bancada de Alianza Libre también evalúa presentar una demanda contra la segunda autoridad del país, exigiendo que este proporcione los nombres de los asambleístas a los que se refiere en sus acusaciones.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.