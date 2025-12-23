Alianza Unidad demandará al vicepresidente Lara y las cámaras de Senadores y Diputados exigen retractación por acusaciones sin pruebas

La Alianza Unidad decidió presentar una demanda penal contra el vicepresidente Edmand Lara por acusaciones de corrupción y negociaciones ilegales de votos a cambio de cargos. Lara señaló sin pruebas que asambleístas nacionales de están involucrados en estos hechos. En respuesta, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron públicamente que el vicepresidente se retracte de tales afirmaciones.

Por otro lado, la bancada de Alianza Libre también evalúa presentar una demanda contra la segunda autoridad del país, exigiendo que este proporcione los nombres de los asambleístas a los que se refiere en sus acusaciones.

/// APC // LA PAZ ///