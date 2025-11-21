Alianza Unidad participará en la comisión de la verdad sobre hidrocarburos y pide ampliar la investigación a otros sectores

La Alianza Unidad, aliada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el Legislativo, formará parte de la comisión de la verdad de hidrocarburos que busca establecer el verdadero daño económico al país por los delitos, desfalcos y robos denunciados por el presidente Rodrigo Paz en ese sector. La senadora Soledad Chapetón solicitó fijar plazos y un cronograma para la investigación, además de presentar un informe en el corto plazo sobre el perjuicio al Estado.

“Y vamos además no solo a entrar al YPFB, sino también a otras áreas que son importantes, porque nos hemos anoticiado que, así como había en YPFB una intermediadora de compra y venta de combustible, también hay una en el tema del oro”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///