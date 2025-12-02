Alianza Unidad plantea comisión especial para investigar lo sucedido con aportes en la Gestora Pública de Pensiones

La Alianza Unidad en la Cámara de Senadores propuso este martes la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar el presunto desfalco de los aportes en la Gestora Pública de Pensiones. La parlamentaria Tatiana Áñez destacó que, tras las declaraciones del presidente Rodrigo Paz, es urgente realizar una investigación exhaustiva para esclarecer qué ocurrió o está ocurriendo con los recursos de los trabajadores.

«Como bancada vamos a solicitar algunas acciones, como la conformación de una comisión especial, tal como lo hicimos en la investigación de Botrading. A raíz de esa investigación, se ha podido iniciar procesos penales contra los responsables que utilizaron recursos del Estado para beneficio personal», aseguró.

/// APC // LA PAZ ///