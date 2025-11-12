Alianza Unidad presenta proyecto de ley para elegir a vocales del TSE en 30 días para garantizar subnacionales

La Alianza Unidad presentó este miércoles un proyecto de ley que busca la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un plazo máximo de 30 días, para que las nuevas autoridades se encarguen de los comicios subnacionales del próximo año. La diputada Cecilia Requena explicó que esta iniciativa deja sin efecto la ley aprobada por el anterior legislativo debido a diversas observaciones y aseguró que el proyecto prioriza la meritocracia.

“Estamos proponiendo que el proyecto de ley que ha venido del TSE para las subnacionales sea tratado mañana tal cual y estamos presentando un proyecto de ley para la elección de vocales”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///