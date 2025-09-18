Alta carga impositiva castiga al mercado legal de autos mientras que chutos no pagan nada

El director Ejecutivo de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Orlando Encinas, explicó en Radio Fides que importar un vehículo de forma legal en Bolivia implica altos costos, ya que se debe pagar hasta el 43% del valor en impuestos, además de cubrir gastos de legalización, transporte y garantías para el cliente. En cambio, los autos que ingresan ilegalmente, no cumplen con ninguna de estas obligaciones ni ofrecen respaldo al comprador. Encinas denunció además que muchos de estos vehículos son pagos por narcotráfico y el lavado de dinero.

“En el sector formal estamos presionados por una gran cantidad de normativas imperfectas (…) la ley es muy dura con quienes cumplimos”, aseveró.

/// AM // FIDES ////