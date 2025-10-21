Alta dirigencia del PDC definirá en La Paz lineamientos de trabajo para el Gobierno y su bancada

La alta dirigencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezada por Roberto Castro Peñaranda, se reunirá entre hoy y mañana en La Paz con el binomio electo, Rodrigo Paz y Edman Lara. El objetivo del encuentro es definir la distribución de los principales cargos del Órgano Ejecutivo, la conformación del

gabinete ministerial y los lineamientos de trabajo de su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Si fueron parte del programa de gobierno y de la logística, no los puedes dejar fuera. Además, hay que dar espacio a universidades, colegios y a un mundo tecnócrata que debe ser parte de las instituciones”, sostuvo Sandra Rivero, diputada electa del PDC.

// DP /// LA PAZ ///