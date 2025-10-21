altoke de BancoSol gana el Premio Oro de Fintech Americas por impulsar la inclusión financiera digital en Bolivia

Más de 1,2 millones de usuarios, la mitad mujeres, realizan cobros y pagos por QR de forma rápida y segura con altoke, fortaleciendo la digitalización y el crecimiento de negocios.

BancoSol fue reconocido con el Premio Oro en la categoría “Inclusión Financiera” por su solución alto.ke, otorgado por Fintech Americas en los Premios País a los Innovadores Financieros 2026. Tras un proceso competitivo con más de 350 nominaciones en América Latina y el Caribe, este galardón destaca la innovación de altoke, una solución 100% boliviana que permite a emprendedores y emprendedoras realizar cobros y pagos digitales por QR, impulsando el crecimiento de sus negocios y el acceso a la economía digital.

“Recibir este reconocimiento reafirma nuestra visión de impulsar la digitalización con propósito. Con altoke acercamos una solución digital simple, segura y ágil, que potencia el desarrollo económico de nuestros clientes y fortalece el ecosistema financiero boliviano, sin dejar a nadie atrás. Este premio nos motiva a seguir innovando con soluciones que generen valor y acompañen el progreso de nuestros clientes”, señaló Verónica Gavilanes, gerente general de BancoSol.

Actualmente, 1,2 millones de personas utilizan altoke en todo el país, de las cuales el 50,3% son mujeres, reflejando su liderazgo en adopción digital y la importancia de herramientas que faciliten la gestión de negocios y del tiempo. Las personas pueden abrir su cuenta altoke desde el celular, mediante un proceso ágil, seguro e intuitivo que permite iniciar cobros y pagos en pocos minutos, sin comisiones y con la posibilidad de generar intereses desde Bs 1, sin plazos ni condiciones, promoviendo un acceso más inclusivo al ahorro.

Desde su lanzamiento en mayo de 2024, la app ha procesado más de 68 millones de operaciones y ofrece un ecosistema digital integral que fortalece la eficiencia y autonomía de los emprendedores/as, incorporando funcionalidades que facilitan el pago de servicios, el cobro de remesas y el control financiero personal, además de incluir experiencias digitales lúdicas como la versión digital de “Pasanaku”. Asimismo, integra la aplicación “Mis Finanzas”, que permite planificar ingresos y gastos y optimizar la gestión financiera, herramienta reconocida con el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica de la ADSIB.

Desarrollada en el Centro Digital de BancoSol, altoke forma parte de la estrategia de digitalización del banco, en la que cada solución innovadora está orientada a impulsar el desarrollo de los clientes y cerrar brechas de acceso digital en Bolivia.

El Premio Oro será entregado oficialmente durante la Conferencia Fintech Américas Miami 2026, del 24 al 26 de marzo, en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach, un encuentro que reúne a los principales líderes en innovación financiera de América Latina.

Con este reconocimiento internacional, BancoSol reafirma su posición como referente regional en soluciones financieras digitales e inclusivas, destacando su liderazgo boliviano y su compromiso con la innovación con propósito, impulsando los negocios que mueven la economía del país.

/// NOTA PATROCINADA POR BANCO SOL ///