Amazonía, agua y litio: tres desafíos que marcarán el futuro ecológico de Bolivia en su nuevo siglo

Bolivia enfrenta tres grandes desafíos que definirán su futuro ecológico en el inicio de su nuevo siglo como país independiente: la presión extractiva sobre la Amazonía, el aumento del estrés hídrico y la gestión del litio como un recurso estratégico y ambientalmente delicado. El biólogo del Beni, Vicent Vos, señala que “el futuro de Bolivia se juega en cómo cuidemos la Amazonía, el agua y el litio”, y destaca que estos serán los pilares del desarrollo ambiental en las próximas décadas.

La Amazonía boliviana está bajo constante amenaza, a pesar de que la defensa del bosque comenzó con la histórica “Marcha por Tierra y Territorio” en 1990. Sin embargo, líderes como Marcial Fabricano consideran que ese espíritu se perdió. Jorge Canamari, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), denuncia que la minería ilegal sigue presente en La Paz, Beni y Pando, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. En cuanto al agua, Alex Vilca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), alerta sobre la contaminación de los ríos por actividades ilegales, lo que pone en riesgo el suministro de agua potable para las comunidades.

