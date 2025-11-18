Close Menu
    martes, noviembre 18
    Política

    Ambientalistas presentan demandas al Gobierno en medio del rechazo a la designación de Justiniano como ministro

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Óscar Justiniano, empresario agropecuario, ministro de Desarrollo Productivo e interino de Medio Ambiente y Agua
    Representantes de la Plataforma Nacional por las Áreas Protegidas y Ecosistemas expresaron este martes su rechazo a la designación de Óscar Justiniano como ministro interino de Medio Ambiente, al considerar que la autoridad representa los intereses del agronegocio cruceño. El activista Konka Jáuregui advirtió que su nombramiento podría favorecer al sector productivo y dejar en segundo plano la protección del medio ambiente.

    “Es como poner al ratón a cuidar el queso, como hacía el anterior régimen, cuando personas ligadas al cooperativismo minero estaban a cargo de las áreas protegidas. Eso es un sinsentido”, afirmó.

    La plataforma también presentó una lista de demandas al nuevo gobierno enfocadas en el cuidado eficaz del medio ambiente, rechazo a los avasallamientos, concretar la abrogación de las leyes incendiarias, entre otros.

    /// DPC // LA PAZ ///

