AMDECO Cochabamba presentará contrapropuesta a la viceministra de Autonomías para modificar el pacto fiscal

Hugo Llanos, gerente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO), informó este miércoles que se planteará una contrapropuesta a la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, para modificar el pacto fiscal y mejorar el monto de los recursos que se entregan a las diferentes regiones cochabambinas. La propuesta, que se enmarca en lo dictado por la Constitución Política del Estado y considera las competencias delegadas a los subgobiernos en un escenario donde los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) mermaron.

“En unos días más vamos a tener una reunión con la viceministra para hacerle conocer la propuesta de AMDECO, que es la redistribución de recursos bajo las competencias”, dijo.

/// MF // COCHABAMBA ///