Close Menu
    Radio online
    miércoles, noviembre 19
    Economía

    AMDECO Cochabamba presentará contrapropuesta a la viceministra de Autonomías para modificar el pacto fiscal

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dinero en bolivianos (Bs)
    Dinero en bolivianos (Bs)

    Hugo Llanos, gerente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO), informó este miércoles que se planteará una contrapropuesta a la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, para modificar el pacto fiscal y mejorar el monto de los recursos que se entregan a las diferentes regiones cochabambinas. La propuesta, que se enmarca en lo dictado por la Constitución Política del Estado y considera las competencias delegadas a los subgobiernos en un escenario donde los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) mermaron.

    “En unos días más vamos a tener una reunión con la viceministra para hacerle conocer la propuesta de AMDECO, que es la redistribución de recursos bajo las competencias”, dijo.

    /// MF // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply