Amparo obliga a habilitar a una postulante a vocal del TSE, pero no frena el trabajo de la comisión mixta

Un amparo obligó a la comisión mixta de Constitución del Legislativo a habilitar de forma provisoria a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, como postulante a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La habilitación se mantendrá mientras se desarrolla la audiencia prevista para este jueves y se revisan sus méritos.

El presidente de la comisión mixta, Daniel Ortiz, informó a Radio Fides que este recurso no frena el proceso de preselección de aspirantes a la máxima entidad electoral del país. El legislador señaló que mañana se concluirá el proceso y se entregará el informe final con la lista de postulantes habilitados para que el pleno del Legislativo elija a seis vocales titulares y seis vocales suplentes.

