Ampliado departamental de panificadores en Cochabamba determina vender la unidad de pan de batalla a Bs 0,80

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Ever Baltazar, informó este jueves que los ampliados departamentales continúan desarrollándose y que, en el caso de Cochabamba, se determinó mantener el precio del pan de batalla en 0,80 centavos. El sector espera una reunión con el ministro Óscar Justiniano.

“Nos llegó la convocatoria para una reunión, pero lamentablemente muchas federaciones estaban retornando a sus departamentos. Mandaremos una nota para solicitar la suspensión de este encuentro, ya que cada federación tiene un ampliado a nivel departamental. Posteriormente tendremos una reunión con el ministro Justiniano”, afirmó Baltazar.

// JC /// COCHABAMBA //