Ampliado nacional de la COB se desarrolla mañana y COD Pando anuncia activa participación

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Pando, Kiefer Venique, confirmó este martes la participación de su sector en el encuentro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para este miércoles a las 09:00, donde se analizará la coyuntura económica y social del país. La dirigencia pandina ratificó que defenderá los logros alcanzados por la clase trabajadora en los últimos años.

“No vamos a ser sumisos ni tampoco vamos a bajar la cabeza. Ya está de buen tamaño que quieran meter la mano al estómago de los trabajadores. Los trabajadores hemos dicho que vamos a estar en pie de lucha”, declaró Venique a Fides Cobija.

/// JCP // PANDO ///