Análisis forense determinará si gasolina de mala calidad salió de YPFB o de estaciones de servicio

El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, informó este miércoles que una auditoría forense buscará rastrear el origen de la gasolina de mala calidad que causó daños en varios vehículos. Esta auditoría analizará si las alteraciones ocurrieron en la producción de YPFB o en las estaciones de servicio y se basará en muestras, registros y pruebas técnicas para llegar a una conclusión.

“Se determinó que para eso es la auditoría forense. Las producciones dejan muestras y testigos, hay registros. Esta auditoría va a determinar incluso la calidad de los laboratorios que están produciendo y guardando las pruebas técnicas”, sostuvo Encinas.

Una primera hipótesis apunta a que la alteración del combustible pudo ocurrir durante las semanas críticas de escasez. Algunos choferes dijeron haberse sorprendido al encontrar gasolina de buena calidad durante las inspecciones conjuntas.

