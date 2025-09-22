Analista advierte que la planta de Karachipampa es deficitaria y pide transparencia sobre su situación financiera

Para el analista José Romay, la planta metalúrgica de Karachipampa, ubicada en el departamento de Potosí, es deficitaria, ya que hasta la fecha, según sostiene, no se observa una producción significativa de lingotes de plata, a diferencia de lo anunciado en 2014, cuando se presentaron los primeros productos refinados del metal. Romay identificó como principal problema el suministro irregular de materia prima, necesario para mantener operativa la planta.
“Que se nos informe y haga conocer cuál es el estado que se tiene en la parte financiera, ya que hasta donde nosotros conocemos es una empresa totalmente deficitaria (…) no justifica tener la cantidad de funcionarios que tiene y que estos no te generen nada”, señaló.
/// GC // POTOSÍ ///
