Analista advierte que por falta de combustibles, el país podría paralizarse

La escasez de combustibles podría provocar la paralización del país durante el mes de octubre. Las filas en los surtidores continúan siendo largas en todo el territorio nacional, mientras distintos sectores económicos expresan su preocupación por el impacto de esta situación en sus actividades. El economista Fernando Romero explicó hoy a Fides Tarija que la falta de carburantes afecta directamente al transporte, al comercio y a la producción.

“En este momento, los lugares de producción y comercialización están seriamente afectados, al igual que el transporte y el comercio. El dinamismo económico ya se ha visto reducido, con un crecimiento de apenas 0,73% en la pasada gestión, y el Banco Mundial pronosticó que el país podría entrar en recesión desde este año”, afirmó.

// DLR /// TARIJA ///