Analista plantea auditoría a dádivas del gobierno a organizaciones sociales y propone investigar fortunas de sus dirigentes

El analista Joshua Bellot manifestó que es imposible calcular los miles de bolivianos que el gobierno entregó como prebenda a organizaciones sociales como el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) a cambio de apoyo político. Señaló a Radio Fides que, en la práctica, solo los dirigentes se beneficiaron de esta estructura de favores que permitió al Movimiento Al Socialismo (MAS) mantenerse en el poder.

Según explicó que el uso excesivo de recursos en estas organizaciones también es una de las causas de la crisis económica que enfrenta el país. Por esta razón, propuso una auditoría a los recursos entregados y una investigación sobre las fortunas acumuladas por los principales dirigentes.

/// APC // LA PAZ ///