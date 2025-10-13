ANDA renueva su directorio y marca un nuevo rumbo para la industria publicitaria boliviana

La Asociación Nacional de Anunciantes de Bolivia (ANDA) posesionó oficialmente a su nuevo directorio, integrado por representantes de algunas de las empresas más importantes del país, reafirmando su compromiso con el desarrollo transparente, responsable y ético de la industria publicitaria nacional.

El nuevo directorio de ANDA quedó conformado de la siguiente manera:

Presidencia: PIL Bolivia S.A. — Laura Lozano

Vicepresidencia: The Coca-Cola Company — Luis Calderón

Secretaría: Alicorp Bolivia S.A. — Nicolás Salazar

Tesorería: Cervecería Boliviana Nacional — Rodrigo Rocabado

Este cambio de liderazgo representa una oportunidad estratégica para fortalecer la voz de los anunciantes, incorporar nuevas visiones y consolidar a ANDA como un actor clave en la evolución del mercado publicitario.

Un liderazgo histórico

Por primera vez en la historia de la asociación, una mujer asume la presidencia. Laura Lozano, reconocida especialista en marketing y actual Gerente de Marketing y Trade de PIL Bolivia, encabezará esta nueva etapa.

“Es un gran honor y un desafío ser la primera mujer en presidir ANDA. Para mí significa abrir camino y aportar una visión inclusiva y ética al desarrollo de nuestra industria. Mis prioridades serán fortalecer la voz de los anunciantes, promover la transparencia y la autorregulación, e impulsar espacios de innovación y formación que hagan crecer a la publicidad en Bolivia”, afirmó Lozano.

ANDA fue creada en 2012 y obtuvo personalidad jurídica en 2015. Desde entonces se ha consolidado como la organización referente, confiable y representativa del sector. Además, forma parte de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y recientemente participó en la reunión regional en Montevideo, donde Lozano representó a Bolivia en su calidad de presidenta.

Prioridades para una industria en transformación

La gestión 2025–2027 priorizará tres ejes estratégicos: digitalización, formación y representación gremial. A través de estos pilares, ANDA busca consolidar un ecosistema publicitario más profesional, competitivo y sostenible, en un entorno cada vez más dinámico.

Para el nuevo vicepresidente de la asociación, Luis Calderón, Senior Manager Franchise Operations de Coca-Cola Bolivia, ANDA es un puente que conecta e impulsa: “La asociación integra gremios y actores clave, fomentando la colaboración y el intercambio de experiencias para generar soluciones conjuntas. Su gran valor está en impulsar la innovación y la adaptación constante, permitiendo que la industria evolucione de manera sostenible y competitiva”, enfatiza.

Un espacio de construcción colectiva

Los asociados de ANDA —empresas nacionales e internacionales líderes— impulsan una agenda común para profesionalizar la industria, promoviendo la implementación de herramientas para una inversión eficiente, así como programas permanentes de capacitación y actualización.

Con esta renovación, ANDA reafirma su visión de construir una industria publicitaria moderna, ética y colaborativa, que contribuya activamente al desarrollo económico y comunicacional del país.