    sábado, agosto 9
    Política

    Andrónico intensifica campaña en Santa Cruz y confirma su participación en el debate del martes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Andrónico Rodríguez - Pdte. Cámara de Senadores /Foto: Jornada/
    Andrónico Rodríguez - Pdte. Cámara de Senadores /Foto: Jornada/

    Durante su visita a la ciudad de Santa Cruz, el candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cuestionó los resultados de las encuestas difundidas en los medios, señalando que no reflejan la verdadera percepción de la ciudadanía en las calles. En la oportunidad confirmó su participación en el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), empresarios privados y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB). “Vamos a estar presentes en todos los eventos, foros y debates de acuerdo a la agenda prevista”, señaló.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

