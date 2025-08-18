Close Menu
    lunes, agosto 18
    Política

    Androniquismo culpa a Evo por la derrota electoral y el evismo responde acusando de traición a Rodríguez

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Andrónico Rodríguez pdte del Senado y el expresidente Evo Morales
    Tras los resultados de las elecciones nacionales que llevaron a una segunda vuelta entre el PDC y Alianza Libre, sectores del androniquismo y el evismo se responsabilizan mutuamente por la derrota de la izquierda y del MAS. El diputado evista Renán Cabezas afirmó que la “traición” de Andrónico Rodríguez a Evo Morales fue la causa de su fracaso como candidato. En respuesta, el senador Félix Ajpi, vocero de Rodríguez, aseguró que el MAS fue “sepultado” por culpa de Morales y su “angurria de poder”.

    /// APC // LA PAZ ///

