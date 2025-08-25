Añez denuncia persecución política en caso Senkata y responsabiliza a Evo Morales por la violencia de 2019

La expresidenta Jeanine Añez, durante su intervención virtual en la audiencia por el caso Senkata, afirmó que enfrenta un proceso judicial marcado por la persecución política, que la Fiscalía la acusa “sin investigación y por instrucciones del poder de turno”, y cuestionó que el sistema judicial actúe de manera parcializada, responsabilizó directamente al expresidente Evo Morales de los hechos de violencia registrados en 2019 , al que acusó de haber provocado la confrontación social con su “ambición de poder”. También cuestionó que no se consideren testimonios ni documentos de militares vinculados a los operativos en Senkata, y denunció que el proceso en su contra omite elementos clave de la investigación.

//GP// LA PAZ