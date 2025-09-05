Áñez no cobra renta como exmandataria y tiene sus cuentas congeladas por decisión judicial

Guillén calificó esta situación como una “arremetida económica” que se suma al proceso judicial que enfrenta Áñez.

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, informó a Radio Fides que su defendida no cobra su renta como exmandataria desde su detención en 2021. Según explicó, la justicia ordenó el congelamiento de sus cuentas, la anotación de sus bienes y el Ministerio de la Presidencia, la suspensión de todos los beneficios que le corresponderían como expresidenta.

La defensa de Áñez denunció que dejarla sin ingresos durante su reclusión en la cárcel equivale a una «tortura blanca». Asegura que esta medida afectó su sustento económico por lo que espera que en los próximos días se emita un fallo favorable para que la exmandataria recupere su libertad.

