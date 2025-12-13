ANH decomisa 2.000 litros de diésel en Marquina y aprehende al chofer

Mariela Rivera, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cochabamba, confirmó que operativos realizados en la localidad de Marquina, en el municipio de Quillacollo, permitieron el decomiso de dos mil litros de diésel. La autoridad informó que el combustible se encontraba almacenado en un camión y que una persona fue aprehendida durante la intervención.

“Por una denuncia anónima hemos logrado incautar dos mil litros de diésel y en este momento, en coordinación con la policía se encuentra el camión con los dos mil litros. Está aprehendido el chofer”, aseveró.

/// JCH // COCHABAMBA ///