Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 17
    Sociedad

    Ante aislamiento de Colpa Bélgica, alcaldesa pide apoyo para restablecer el puente afectado por riadas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Lluvias afectan caminos y puentes en Santa Cruz, diciembre 2025
    Lluvias afectan caminos y puentes en Santa Cruz, diciembre 2025

    El puente que conectaba a Colpa Bélgica con el Norte Integrado y con la ciudad de Santa Cruz volvió a quedar afectado por las recientes riadas y lluvias, a pocos meses de su rehabilitación. La alcaldesa del municipio, Sandra Muñoz, solicitó este miércoles a las autoridades nacionales y departamentales sumar esfuerzos para restablecer el funcionamiento de la estructura y reconectar a la zona.

    “La riada que hemos tenido ha sido superior a la del 83 y lo hemos notado porque lo hemos vivido en carne propia. Colpa Bélgica quedó sin los dos puentes de acceso que tenía”, dijo.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply