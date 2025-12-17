Ante aislamiento de Colpa Bélgica, alcaldesa pide apoyo para restablecer el puente afectado por riadas

El puente que conectaba a Colpa Bélgica con el Norte Integrado y con la ciudad de Santa Cruz volvió a quedar afectado por las recientes riadas y lluvias, a pocos meses de su rehabilitación. La alcaldesa del municipio, Sandra Muñoz, solicitó este miércoles a las autoridades nacionales y departamentales sumar esfuerzos para restablecer el funcionamiento de la estructura y reconectar a la zona.

“La riada que hemos tenido ha sido superior a la del 83 y lo hemos notado porque lo hemos vivido en carne propia. Colpa Bélgica quedó sin los dos puentes de acceso que tenía”, dijo.

