Ante amenazas de procesos contra el presidente del TSJ, Sala Plena aclara que el instructivo para revisar detenciones preventivas fue consensuado

Ante las advertencias de procesos e incluso juicios de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por el instructivo que revisa los plazos de las detenciones preventivas de los procesados por los hechos de 2019, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, aclaró que, si bien las resoluciones son prerrogativas del presidente de esta instancia, la decisión fue respaldada tras una previa coordinación con los magistrados que conforman la Sala Plena. «Como nosotros no queremos que se judicialice la política, tampoco queremos que se introduzcan en la administración de justicia. La política es una cosa y la administración de justicia es otra», señaló Ruiz.

/// EUC // CHUQUISACA ///