    sábado, agosto 9
    Sociedad

    Ante bajo porcentaje de vacunación contra el sarampión se exigirá carnet de vacunación a estudiantes para el retorno a clases presenciales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Carnet de vacuna sarampión y alcaldía de Guayaramerín /Imagen Ilustrativa/
    El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, informó en las últimas horas que se registra un bajo porcentaje de vacunación contra el sarampión en el país y ante ello el Ministerio de Salud ratificó que se exigirá la presentación del carnet de vacunación a los estudiantes que retomarán clases presenciales a partir del lunes. “Necesitamos llegar a coberturas ideales que son de 95%, por eso es que estamos pidiendo el carnet de vacunación”, sostuvo.

