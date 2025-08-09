Ante bajo porcentaje de vacunación contra el sarampión se exigirá carnet de vacunación a estudiantes para el retorno a clases presenciales

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, informó en las últimas horas que se registra un bajo porcentaje de vacunación contra el sarampión en el país y ante ello el Ministerio de Salud ratificó que se exigirá la presentación del carnet de vacunación a los estudiantes que retomarán clases presenciales a partir del lunes. “Necesitamos llegar a coberturas ideales que son de 95%, por eso es que estamos pidiendo el carnet de vacunación”, sostuvo.

/// MOS /// CHUQUISACA ////