Ante el encarecimiento de la canasta familiar, cívicos del Beni buscan reunirse con el alcalde de Trinidad

Cívicos del Beni y juntas vecinales de la ciudad de Trinidad expresaron su molestia porque, pese a la baja del dólar, los precios de los productos en los mercados continúan elevados y algunos, como la carne de res, siguen aumentando. El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, señaló que los costos de la canasta familiar son los más afectados y anunció que buscarán reunirse con el alcalde de la capital departamental, Cristhian Cámara.

“Si tenemos que acompañar a fiscalizar el tema de la carne y la canasta familiar, lo vamos a hacer, y lo mismo vamos a coordinar con los otros comités cívicos en cada provincia. Tenemos que dejar los egoísmos”, afirmó.

/// ER // BENI ///