Ante falta de avances en el caso Botrading, piden su extensión y sobreseimiento

El abogado del dirigente petrolero Ludwig Sánchez, Curmi Rocha, denunció a Radio Fides que la Fiscalía paralizó las investigaciones sobre las irregularidades en la importación de combustibles al país por parte de Botrading. Afirmó que, desde el cambio de gobierno, no hubo allanamientos ni requerimientos fiscales y que se desconoce el paradero de los involucrados, entre ellos el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

Por su parte, Edwin Lenis, abogado del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, anunció que solicitará el sobreseimiento de su defendido al considerar que el proceso carece de sustento. Señaló que las investigaciones podrían quedar archivadas, dejando sin responsabilidad penal a los denunciados.

/// APC // LA PAZ ///