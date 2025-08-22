Ante hechos de violencia, senador Ajpi afirma que el Gobierno perdió el control de la economía y ahora también de la seguridad

Frente a los recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz y otras regiones del país como el trópico de Cochabamba, incluyendo muertes, tiroteos y secuestros, el senador del MAS, Félix Ajpi, criticó la falta de reacción del Estado ante el avance del crimen organizado y sugirió que la población se organice para enfrentar esta situación. “Lamentablemente es casi recurrente (…) Lamento mucho que el órgano Ejecutivo hasta en eso haya perdido control”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///