Ante la falta de ley para elegir nuevos vocales del TSE, plantean tres opciones para garantizar las subnacionales

El próximo 18 de diciembre concluye el mandato de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, la Cámara de Diputados mantiene en statu quo el tratamiento de la convocatoria para elegir a sus reemplazos. Este jueves, el senador Adolfo Flores criticó la inacción de cámara baja por no tratar ni aprobar la norma que viabiliza el proceso.

Ante este escenario, Flores planteó tres alternativas para garantizar la realización de las elecciones subnacionales de 2026: una prórroga del mandato de las actuales autoridades electorales mediante una ley, una autoprrórroga, o que el personal administrativo del TSE asuma temporalmente la conducción del órgano electoral. “No percibo que Diputados tenga ya mucha voluntad para aprobar ese proyecto de ley, porque está guardado ya cuatro semanas en el escritorio de la comisión”, precisó.

