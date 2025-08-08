Ante posible colapso del Cerro Rico, universidad de Potosí propone nueva estrategia para frenar hundimientos

Desde la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, el docente universitario Freddy Llanos, miembro de la comisión técnica de preservación, presentó una propuesta para enfrentar los hundimientos en el Cerro Rico. La propuesta está enfocada en prevenir un posible colapso de la cúspide del monumento nacional. “Lo que llamamos el sombrero de hierro en cualquier momento puede colapsar y la propuesta nuestra es estabilizar y consolidar y sostener estructuralmente desde interior mina, contrario a lo que se está haciendo hasta ahora con relleno tras relleno”, afirmó.

///GC // POTOSÍ ///